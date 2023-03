«Surprenant», Deschamps doit gérer cette annonce choc

La rédaction

Ce vendredi, l’équipe de France accueille les Pays-Bas au Stade de France. En amont de ce premier match des qualifications pour l’Euro 2024, une cérémonie sera organisée pour les internationaux Français ayant récemment pris leur retraite. Blaise Matuidi, qui sera également présent à cet événement, s’est exprimé sur la décision de Raphaël Varane, de se retirer de l’équipe de France à seulement 29 ans.

Pour beaucoup, cette décision est arrivée trop tôt. En effet, Raphaël Varane annonçait le 2 février dernier, au lendemain d’une Coupe du monde dans laquelle il n’aura pas été aussi flamboyant qu’en Russie 4 ans plus tôt, sa retraite internationale. Après 93 matchs avec les Bleus et âgé de 29 ans, le défenseur de Manchester United laisse cependant sa place à une défense française très prometteuse.

Varane a été « mature dans sa décision » juge Blaise Matuidi

L’ancien milieu de terrain du PSG, Blaise Matuidi s’est exprimé dans les colonnes du Parisien , sur la retraite internationale de Raphaël Varane, son coéquipier lors du sacre mondial de 2018. « De l’extérieur, ça peut paraître surprenant. Mais, le connaissant, je trouve qu’il a été mature dans sa décision. C’est quelqu’un qui sait s’écouter. Si mentalement, il ne se sentait plus apte à gérer des performances de très haut niveau avec son club et la sélection, on ne peut que respecter son choix. Surtout qu’il a déjà tout gagné » .

Varane et Matuidi réunis ce vendredi

Les deux anciens coéquipiers auront la possibilité de se revoir ce vendredi au Stade de France. En effet, Raphaël Varane et Blaise Matuidi seront tous deux bien présents à la cérémonie organisée par la FFF afin de célébrer ses néo-retraités internationaux.