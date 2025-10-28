Succession de Deschamps : Zidane prêt à jeter l’éponge ?

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps va bientôt quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France. La Coupe du monde 2026 sera sa dernière compétition avec les Bleus et tout le monde annonce déjà son successeur, puisque son ancien coéquipier Zinedine Zidane semble attendre ce moment depuis des années.

Normalement, après un long règne c’est compliqué de trouver un successeur. Pas avec l’équipe de France ! Didier Deschamps a en effet annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur après la prochaine Coupe du monde et tout le monde sait déjà qui pourrait reprendre le flambeau...

Le retour de la Juventus ? Il s’agit évidemment de Zinedine Zidane, qui déjà en 2022 était annoncé comme le grand favori pour succéder à Deschamps. Pourtant, Mediaset a récemment annoncé que le Français pourrait être l’une des options de la Juventus pour remplacer Igor Tudor, qui a été tout récemment démis de ses fonctions.