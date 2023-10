Scène improbable entre Mbappé et Deschamps, les coulisses dévoilées

Hugo Chirossel

Alors qu’il retrouvait une place de titulaire dans l’axe de la défense de l’équipe de France, Benjamin Pavard a été auteur d’un doublé mardi dernier face à l’Ecosse (4-1). Une belle soirée pour le joueur de l’Inter Milan, qui a même terminé la rencontre avec le brassard de capitaine autour du bras, chose qui n’était pas prévue.

« Aujourd’hui, j’étais choqué . » À l’image d’Eduardo Camavinga, Benjamin Pavard en a surpris plus d’un mardi dernier, lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Écosse (4-1). Le défenseur de l’Inter Milan a inscrit un doublé de la tête. Une première pour un international français depuis un certain Zinédine Zidane en finale de la Coupe du monde 1998 face au Brésil.

L'entraineur de l'ASSE choisit Mbappé https://t.co/hWJZ1EPzr9 pic.twitter.com/ObSlPziift — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«Je suis très content pour lui, en plus, je crois que c’est la première fois qu’il a le brassard de capitaine»

Benjamin Pavard a même porté le brassard de capitaine quelques minutes à la fin de la rencontre. « J e suis très content pour lui, en plus, je crois que c’est la première fois qu’il a le brassard de capitaine. Il a fait un très bon match en défense centrale, je suis très content pour lui », avait ajouté Eduardo Camavinga au sujet de son coéquipier. Un moment particulier pour Benjamin Pavard, qui jouait sur la pelouse de son club formateur, le LOSC.

Mbappé ne savait pas à qui donner le brassard