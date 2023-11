Riolo pousse un coup de gueule sur le clash de Thierry Henry !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pris en grippe par Michel Der Zakarian pour s'être permis de pointer du doigt le niveau global de la Ligue 1, Thierry Henry s'est retrouvé malgré lui au coeur d'un clash étant donné que ses propos n'ont pas du tout plu à l'entraîneur de Montpellier. Et ce dernier s'est fait charger à son tour par Daniel Riolo...

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Thierry Henry s'était montré critique sur le niveau du championnat de France et le manque de spectacle lié notamment à l'inefficacité des attaquants : « Nice est 2eme avec 13 buts, donc est-ce que ça vous surprend. J’espère que ce seront les deux seuls week-ends à 13 et 12 buts. Tout ça s’est passé avec un Chelsea-Manchester City (4-4), ça marque encore plus. On avait un Rennes-OL et le Lens-OM. Il fallait juste regarder Chelsea-Manchester City », avait expliqué l'entraîneur de l'équipe de France espoirs. Sauf que ces propos d'Henry n'ont pas été digérés par un entraîneur de Ligue 1...

Catastrophe pour Thierry Henry, il enrage https://t.co/ksOjeXbbcF pic.twitter.com/hpEIkL2FiQ — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Der Zakarian a chargé Henry

Dans les colonnes du Midi Libre, Michel Der Zakarian s'en est pris à Thierry Henry de manière assez virulente en critiquant notamment ses résultats passés sur le banc de l'AS Monaco : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! », a lâché l'entraîneur de Montpellier. Un clash qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, et Daniel Riolo a réagi en taclant Der Zakarian au micro de l'After Foot sur RMC Sport .

« Nul, ridicule, à côté de la plaque »