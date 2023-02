Révolution en équipe de France, il veut en profiter

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’équipe de France a perdu plusieurs de ses cadres après la Coupe du Monde et s’apprête à accueillir de nouvelles têtes, certains espoirs n’hésitent pas à poser leur candidature auprès de Didier Deschamps pour intégrer la sélection dans un futur proche. C’est notamment le cas de Maxence Caqueret.

Sans Karim Benzema (35 ans), Hugo Lloris (36 ans), Steve Mandanda (37 ans) et Raphaël Varane (29 ans), Didier Deschamps doit désormais se passer de nombreux cadres pour la suite de son aventure à la tête de l’équipe de France, permettant à certains jeunes d’espérer intégrer la sélection dans un futur proche. Cela pourrait notamment être le cas de Maxence Caqueret, alors que Paul Pogba et N’Golo Kanté, forfaits à la Coupe du monde, n’ont toujours pas repris la compétition.

« Être appelé un jour en A est un objectif pour moi »

Interrogé par Foot Mercato , le milieu de l’OL affiche en tout cas son rêve d’intégrer l’équipe de France lorsque le moment sera venu. « Si les Bleus sont dans un coin de ma tête ? Oui, forcément , reconnaît Caqueret. Je suis un joueur qui est passé par toutes les sélections chez les jeunes, d’U16 à Espoirs, donc forcément être appelé un jour en A est un objectif pour moi (…) Il faut enchaîner les bonnes performances et être à mon meilleur niveau pour espérer atteindre son objectif . »

L'équipe de France perd son taulier, il propose ses services à Deschamps https://t.co/eOcn1LAYMn pic.twitter.com/gpOfsDpmIW — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Caqueret pense d’abord aux Espoirs