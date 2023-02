Révolution en Équipe de France, Deschamps reçoit un énorme appel

La rédaction

Les semaines qui ont suivi la Coupe du monde ont vu certains cadres de l’Équipe de France prendre leur retraite internationale. Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda l’ont annoncé à tour de rôle et leurs départs garantissent des places en plus dans l’effectif de Didier Deschamps. De quoi donner de l’espoir à un gardien en particulier !

Après 145 sélections, Hugo Lloris, capitaine emblématique de l’Équipe de France, annonçait sa retraite internationale le 9 janvier dernier. Cinq jours plus tard, c’est son remplaçant pendant des années, Steve Mandanda, qui raccroche aussi la tunique bleue. Mais qui pour prendre possession des deux places vacantes ?

« C’est mon rêve »

Si de par leur expérience, Maignan, Aréola et Lafont sont les plus susceptibles d’être appelés par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement des Bleus, Brice Samba compte bien lui aussi se faire une place de choix dans la tête du sélectionneur : « L’Équipe de France c’est mon rêve, ça c’est sûr et certain. C’est un tel vivier la France, qu’être en Équipe de France, ça veut dire quelque chose ».a-t-il déclaré dans un entretien à Free Ligue 1.

Rendez-vous en mars

La prochaine liste de Didier Deschamps est prévue le jeudi 16 mars dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. À voir si Brice Samba sera convoqué ou non pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande.