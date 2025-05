Rayan Cherki, le grand changement annoncé en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Rayan Cherki s'apprête à découvrir l'équipe de France, Jérôme Rothen s'est lâché en direct sur RMC Sport sur la belle évolution du jeune crack de l'OL ces derniers mois. Selon lui, Cherki est désormais capable de jouer beaucoup plus simple avec ses coéquipiers, ce qui pourrait faire les affaires de Deschamps et des Bleus.

« Lacazette et Mikautadze ont dû se régaler »

« Je pense que Lacazette et Mikautadze ont dû se régaler de jouer avec lui cette saison, et ça, il doit le garder. Il doit encore performer au haut niveau, et peut-être que la sélection va lui donner encore l’envie de bosser. Je pense que Didier, il aura ce discours avec lui : ‘Tu ne dois pas t’arrêter, tu dois aller encore plus haut’ », poursuit Rothen au sujet de Cherki.