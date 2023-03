Quand reverra-t-on Pogba en équipe de France ?

La rédaction

Tout proche de retrouver le chemin de la compétition avec la Juventus Turin, Paul Pogba peaufine son come-back après de longs, très longs mois de blessures. Privé de Coupe du Monde au Qatar, le Français pourrait encore attendre quelques mois avant de retrouver les Bleus ...

Blessé à dix jours de la Coupe du Monde 2022 après une lésion à une cuisse, Paul Pogba n'a eu d'autres choix que de déclarer forfait. Les examens de la Juventus de Turin avait révélé que le champion du monde 2018 souffrait d'une surcharge musculaire suite à l'intensification de son travail aux entraînements. On croyait le retrouver pour le stage du mois de mars mais les blessures se sont enchaînées et l'ont de nouveau écarté des terrains pour une durée de 3 semaines.

La saison la plus dure

L'international français, Paul Pogba, vit actuellement sa saison la plus dure de sa carrière. Ses blessures répétitives ont tâché ses débuts avec la Juventus. Son premier match cette saison fut face au Torino, le joueur a profité de 21 minutes de jeu pour fouler de nouveau le rectangle vert 10 mois après son dernier match officiel qui remonte au mois d'avril, il a ensuite disputé 13 minutes avec l'AS Roma. Paul Pogba va de nouveau se blesser, cette fois, à l'adducteur ce qui l'écarte des terrains pour une durée de 3 semaines.

Un transfert du PSG plombé par... Pogba ? https://t.co/MKysH6asLl pic.twitter.com/71vboJ3HXR — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Retrouver sa forme avant de rêver de l'équipe de France

Sa condition physique laisse penser clairement qu'un retour proche en équipe de France n'est pas à l'ordre du jour. Paul Pogba devra d'abord retrouver ses moyens avant de commencer à travailler pour un retour chez les Bleus. D'autant plus que la concurrence est devenue rude au poste de milieu de terrain avec des joueurs jeunes et talentueux à l'image de Tchouameni, Fofana ou même son coéquipier Adrien Rabiot. Actuellement dans le dur avec la Juventus, Paul Pogba n'en finit pas avec les critiques venant de la presse, ceci dit son club croit encore en ses compétences, à en croire le directeur sportif Francesco Calvo : "Paul est le premier à ne pas être satisfait de la situation (...) Nous n'avons pas décidé de nous débarrasser de lui, a balayé le dirigeant, nommé en janvier dernier. Il est arrivé à la Juve à 19 ans, il nous connaît, il sait que nous sommes comme une famille qui donne beaucoup et exige beaucoup."

Si la confiance est là, on ne pourra pas en dire autant de l'humeur qui règne entre les deux parties : "Nous croyons beaucoup en lui, sinon nous n'aurions pas signé un contrat de quatre ans. Il sait ce que nous attendons comme engagement, nous lui parlons tous les jours, il sait que nous sommes proches mais que nous ne sommes pas heureux, tout comme lui n'est pas heureux".

