Qatar 2022 : Griezmann, Giroud... L'aveu de Deschamps pour le Mondial

Publié le 14 novembre 2022 à 07h30

Alors que la Coupe du monde débutera dans une semaine, Didier Deschamps a dévoilé mercredi dernier la liste des joueurs convoqués pour y participer avec l’équipe de France. Une liste où figure notamment Antoine Griezmann, qui a vécu une première partie de saison compliquée avec l’Atlético de Madrid. Le sélectionneur des Bleus a avoué que le Mondial pouvait être une sorte d’échappatoire pour certains joueurs en difficulté avec leur club.

L’équipe de France s’apprête à remettre son titre en jeu. Dans une semaine, le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné. Pour les Bleus, la compétition débutera le 22 novembre, avec une première rencontre face à l’Australie. Didier Deschamps a décidé de convoquer 25 joueurs. Parmi eux, on retrouve notamment Antoine Griezmann, qui a vécu une première partie de saison difficile avec l’Atlético de Madrid.

Un début de saison compliqué

Les Colchoneros sont cinquièmes de Liga, à 11 points du Real Madrid, deuxième. Les hommes de Diego Simeone sont également d’ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes, après avoir terminé dernier de leur groupe en Ligue des champions. En plus de cela, le temps de jeu d’Antoine Griezmann a été restreint, en raison d’un imbroglio entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone concernant le montant de son option d’achat. Un dossier qui aujourd’hui a été réglé, l’international français appartenant définitivement aux Colchoneros, mais qui a forcément dû peser sur l’attaquant âgé de 31 ans.

« Il y a toujours un moment où t’es moins bien »