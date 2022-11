Foot - Equipe de France

Équipe de France : Absent au Qatar, il reçoit un gros message de soutien

Publié le 12 novembre 2022 à 01h45

Après l’annonce de la liste par Didier Deschamps, Wissam Ben Yedder a fait parti des déçus. L’attaquant de l’AS Monaco ne figure pas dans les 25 joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde, une absence sur laquelle est revenu Philippe Clément, l’entraîneur du club du Rocher.

Mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du monde au Qatar. Parmi les 25 sélectionnés, on retrouve de nombreux joueurs de Ligue 1, mais il y a également des absents de marque. Wissam Ben Yedder en fait partie. Membre important du groupe depuis la Coupe du monde 2018, l’attaquant de l’AS Monaco n’a manqué que le dernier rassemblement.

Encore raté pour Ben Yedder

De retour en forme avec son club, Wissam Ben Yedder espérait inverser la tendance dans l’esprit de Didier Deschamps. Mais vu la forme resplendissante d’Olivier Giroud, la tâche s’annonçait difficile pour le capitaine de l’AS Monaco.

A França está convocada para a Copa do Mundo e atual campeã vai com 25 jogadores para o Qatar. Deschamps não levou Clauss, Ferland Mendy, Wesley Fofana e Ben Yedder. Maignan fora por lesão. pic.twitter.com/fNVkNGyIaM — Fernando Campos (@FCamposoficial) November 9, 2022

« Ce n’est pas un gamin »