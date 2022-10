Foot - Equipe de France

Qatar 2022 : Face aux galères, Deschamps reçoit un appel du pied inattendu pour la Coupe du monde

Publié le 16 octobre 2022 à 14h00

Arthur Montagne

A un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, Didier Deschamps doit faire face à une cascade de blessures, ce qui pourrait bien laisser place à des surprises dans la liste qui sera dévoilée le 9 novembre. C'est la raison pour laquelle Moussa Dembélé ne cache pas ses ambitions et son rêve d'être au Qatar en fin d'année.

Dans trois semaines, Didier Deschamps dévoilera le nom des joueurs qui composeront la liste pour participer à la Coup du monde. Et les incertitudes sont nombreuses puisqu'une cascade de blessures frappe l'effectif tricolore. Le secteur offensif semble un peu moins touché, mais derrière Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, des places sont à prendre. Et Moussa Dembélé aimerait bien en profiter, bien qu'il parte avec une longueur de retard.

«La Coupe du monde ? Il faut se donner le droit d'espérer»

En effet, l'attaquant de l'OL, qui joue peu cette saison, n'a jamais été convoqué en équipe de France, bien qu'il soit le meilleur buteur de l'histoire des Espoirs. Au micro de Téléfoot , il s'est prononcé sur cette situation : « Un manque peut-être. Après, on ne sait jamais... tout peut arriver. Si je n'y suis pas, c'est que je dois encore travailler tout simplement, marquer, gagner et prendre des points, ce qui est le plus important aujourd'hui . » Néanmoins, cela n'empêche pas Moussa Dembélé d'être toujours ambitieux en vue de la Coupe du monde : « Il faut se donner le droit d'espérer (...) et ça passe par des performances en club tout simplement . »

«C'est à moi de travailler plus»