PSG : Doué recale une équipe, l’annonce qui va secouer l’Afrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce mardi, Désiré Doué a arboré son nouveau survêtement. Nouveau renfort de l'équipe de France, l'ailier du PSG était aussi éligible pour la Côte d'Ivoire, formation au sein de laquelle joue son grand frère Guéla. Mais face aux journalistes, il a laissé entendre qu'un changement de nationalité sportive n'a jamais été à l'étude.

Étincelant sous le maillot du PSG, Désiré Doué a été convoqué par Didier Deschamps. Un appel qui met fin aux rumeurs de départ vers la Côte d’Ivoire, son pays d’origine. « Il y a bien eu des discussions depuis 2 ans. C’était une piste plus que plausible. Du fait du statut de la Côte d’Ivoire aujourd’hui en Afrique et la présence de Guela avec les éléphants. Le joueur y a pensé fortement » a confié Malick Traoré, journaliste pour La Nouvelle chaîne Ivoirienne.

PSG - OM : Le troll ultime sur les réseaux !

➡️ https://t.co/T5VId2PJ97 pic.twitter.com/aIeMhEQbLe — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Doué dit non à la Côte d'Ivoire et se justifie

Présent en conférence de presse, Doué a été interrogé sur son choix de défendre les couleurs de la France. « Je sais que ça fait parler chez vous surtout. J'ai eu la chance de parcourir les équipes de jeunes de la France, j'arrive à la porte des A et je suis très content. Je joue pour la France et je suis très heureux. Je suis là pour jouer. J'ai des ambitions mais c'est comme tous les joueurs. Peu importe le temps de jeu que j'aurais, je le saisirai » a confié l’ailier. Les retrouvailles avec son grand frère Guela n’auront donc pas lieu.

Sa déclaration d'amour pour le maillot bleu

Mais comme indiqué par Doué, la passion bleue était bien plus forte. « L'équipe de France, c'est plus qu'un simple maillot. C'est jouer pour la nation et plusieurs millions de personnes. Des joueurs m'ont inspiré et m'ont fait rêver depuis tout petit. Il y a Kylian Mbappé. Je n'étais pas né en 1998 car je suis né en 2005. Côtoyer un joueur d'un tel standing c'est quelque chose de beaucoup. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui m'ont fait rêver en équipe de France et j'espère prendre le relais. On peut aussi penser à des Paul Pogba, des Zidane, ils ont marqué l'histoire de l'équipe de France. Je ne veux pas donner trop de noms pour ne pas les oublier mais il y a aussi mon sélectionneur des JO, Thierry Henry » a-t-il lâché ce mardi.