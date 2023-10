Polémique en équipe de France, les joueurs en ont marre !

Thomas Bourseau

Les footballeurs et les problèmes de société ne font pas qu’un, mais les sportifs prennent occasionnellement la parole comme Kylian Mbappé ou Jules Koundé par exemple. Plusieurs jeunes joueurs de l’équipe de France en font de même, mais commencent à ne pas apprécier cette pression médiatique de devoir s’exprimer sur tout et tout le temps.

Lorsque le jeune Nahel fut abattu par les forces de l’ordre en juin dernier à Nanterre lors d’un contrôle routier qui a mal tourné, Kylian Mbappé, Jules Koundé, Mike Maignan ou encore Aurélien Tchouaméni avaient tous fait part de leur indignité.

«Chaque joueur a la liberté de s'exprimer comme individu»

Ces derniers jours, de nouvelles vagues de violence font rage dans le conflit israélo-palestinien avec des bombardements de part et d’autres. Karim Benzema a notamment regretté la situation à Gaza. Mais le capitaine de l’équipe de France qu’est Kylian Mbappé, n’a pas pris la parole et également au sujet de la mort du professeur Dominque Bernard à Arras.



Au sein de la sphère tricolore, il est expliqué à L’Équipe que « chaque joueur a la liberté de s'exprimer comme individu » et la Fédération française de football n’aurait jamais donné de consignes spécifiques à ses représentants.

«C'est de plus en plus insupportable pour eux d'avoir ces pressions de s'exprimer sur tout !»