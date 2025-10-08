OM - PSG : La catastrophe provoquée en équipe de France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 17 novembre 1993, l’équipe de France s’inclinait face à la Bulgarie (2-3) et ratait ainsi sa qualification pour la Coupe du monde 1994. Un échec retentissant, provoqué par la rivalité entre l’OM et le PSG de l’époque ? S’il y avait plusieurs joueurs parisiens et marseillais, Emmanuel Petit et Jean-Pierre Papin estiment que cela n’en est pas la cause.

« Je ne pense pas que la rivalité Marseille-Paris à l’époque a coûté la place de l’équipe de France au Mondial 94 » « Je ne pense pas que la rivalité Marseille-Paris à l’époque a coûté la place de l’équipe de France au Mondial 94 aux États-Unis », a répondu Emmanuel Petit dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Je suis arrivé juste après 90 quand l’équipe de France rate la Coupe du monde en Italie. Il restait deux matchs il nous fallait un point. Les deux matchs on les joue à domicile. Ce n’était pas parce que l’ambiance n’était pas top qu’on n’aurait pas pu se qualifier. Je n’ai pas noté de choses bizarres. Je savais qu’il y avait des joueurs parisiens et marseillais. Moi, j’étais le seul jeune joueur quasiment de l’effectif, j’arrivais de Monaco, terrain neutre. »