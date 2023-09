Nouvelle polémique en équipe de France, Deschamps a l’habitude

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France depuis l’été 2012 et la fin de l’Euro la même année. Depuis, malgré les rumeurs de remplacement et d’une arrivée de Zinedine Zidane pour prendre la suite, Deschamps est toujours là. Néanmoins, en atteste le scandale antidopage dans lequel Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, le sélectionneur de l’équipe de France a dû faire face à quelques situations très délicates depuis sa nomination en 2012.

Paul Pogba ne semble pas voir le bout du tunnel. Alors qu’il n’a plus joué le moindre match avec l’équipe de France depuis l’Afrique du sud à la fin du mois de mars 2022, le champion du monde tricolore a confié à Al-Jazeera qu’il comptait revenir à son meilleur niveau pour ainsi faire taire ses détracteurs. Néanmoins, le sort s’acharne sur Pogba qui a été contrôlé positif à la testostérone lors d’un match contre l’Udinese le 20 août dernier auquel il n’avait même pas prit part. Un ami médecin serait la cause de cet écart à l’instant T et une suspension de quatre ans est encourue par Paul Pogba. De quoi compliquer la tâche de Didier Deschamps pour le retour de Pogba. Le sélectionneur a d’ailleurs eu quelques affaires délicates à gérer depuis sa prise de fonction à l’été 2012.

Antoine Griezmann et la virée en Espoirs en 2012 qui a empêché Deschamps de le sélectionner en A

Aujourd’hui, Antoine Griezmann est le vice-capitaine de l’équipe de France et un homme de confiance de Didier Deschamps. Et pour cause, l’attaquant de l’Atletico de Madrid est devenu une référence mondiale lors de la dernière décennie et a tout connu avec le sélectionneur des Bleus. La première compétition commune au Brésil lors du Mondial 2014, ou la déception de l’Euro 2016 avant le sacre en Russie à la Coupe du monde 2018. Sans omettre les désillusions du dernier championnat d’Europe et le dernier Mondial. Néanmoins, en raison d’une virée nocturne non autorisée en octobre 2012 au moment où Griezmann évoluait avec l’équipe de France espoirs, le champion du monde avait été sanctionné d’une suspension de plusieurs mois. Un premier épisode délicat pour Deschamps à gérer… avant le drame Valbuena/Benzema.

L’affaire de la sextape de Valbuena et la gestion du cas Benzema

En octobre 2015, Karim Benzema disputait son dernier match avec l’équipe de France avant une période de cinq ans et demi, mais ça, l’ex-attaquant du Real Madrid ne le savait pas. En effet, en raison de l’implication de son nom dans le chantage dont a été victime Mathieu Valbuena pour la diffusion d’une sextape, Benzema a été écarté. L’ancien président de la Fédération française de football qu’était Noël Le Graët l’avait catalogué d’indésirable « jusqu’à ce que la situation évolue » le 10 décembre 2015, soit deux mois après l’explosion médiatique autour de la sextape. Et alors qu’il était un élément incontournable de l’équipe de France, il n’a pas été sélectionné pour l’Euro.



En juin 2016, lors d’un entretien accordé à Marca , Karim Benzema craquait en estimant que Deschamps avait cédé « à une partie raciste de la France » . En 2021, Benzema était réintégré par Didier Deschamps et a pris part à l’Euro, mais a décidé de prendre sa retraite internationale après le dernier Mondial et une nouvelle brouille autour de sa blessure entre le staff de Didier Deschamps.

Réserviste pour le Mondial 2018, Rabiot boycott

Avant le départ au Mondial 2018 en Russie, Didier Deschamps a présenté sa traditionnelle liste des joueurs sélectionnés pour participer à la compétition. Néanmoins, Adrien Rabiot qui est indéboulonnable actuellement chez les Bleus, ne disposait que du statut de réserviste pour la Coupe du monde en question. Par le biais d’un communiqué envoyé aux dirigeants de la Fédération française de football, Rabiot affirmait qu’il n’acceptait pas ce statut de réserviste. Ce qui l’avait privé d’équipe de France pendant de longs mois jusqu’à la préparation de l’Euro 2021.



Didier Deschamps s’était expliqué avec le message suivant. « Les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout du même niveau qu'avec le PSG ».

La gestion du scandale Le Graët