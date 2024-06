Mbappé : L’infime espoir de Thierry Henry

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, Kylian Mbappé ne se fait plus trop d’illusion. Alors qu’il n’avait pas caché son rêve de disputer ces Jeux Olympiques 2024, l’attaquant du Real Madrid ne devrait pas représenter la France. Sélectionneur olympique, Thierry Henry a donc dû faire faire le refus de la Casa Blanca, même s’il avait encore un infime espoir d’avoir Mbappé sous ses ordres cet été.

Désormais engagé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a donc dû s’en remettre aux Merengue pour sa participation aux Jeux Olympiques. Et la porte a été fermée par le club de Florentino Pérez. Mbappé a donc dû se résoudre à cette décision, expliquant dernièrement : « Mon club a une position très claire, à partir de ce moment je pense que je ne participerai pas aux Jeux. C'est une vérité, c'est comme ça ».

Sélectionneur de l’équipe de France qui sera aux Jeux Olympiques, Thierry Henry n’aura donc pas Kylian Mbappé avec lui. Malgré le refus du Real Madrid, il voulait encore y croire comme il l’a confié à Eurosport : « Il y a toujours de l'espoir, même si on m'avait dit non. On ne sait jamais ce qu'il se passe dans la vie. A 99,9%, il reste toujours 0,1% pour arriver à 100%, donc… Néanmoins, vu qu'on m'avait dit non, c'était assez clair ».

