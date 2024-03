Mbappé : Le gouvernement Macron va faire le forcing

Amadou Diawara

Comme il l'a répété à maintes reprises, Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été. Toutefois, l'attaquant du PSG doit obtenir l'aval de son prochain club pour voir son souhait se réaliser. Consciente de la situation, Amélie Oudéa-Castéra a annoncé qu'elle ferait tout son possible pour que Kylian Mbappé puisse participer aux JO.

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché, il rêve de jouer les JO de Paris cet été. Toutefois, l'attaquant du PSG doit obtenir le feu vert de son futur club pour pouvoir défendre les couleurs de l'équipe de France Olympique cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Il vit un calvaire au PSG, son entourage fait une confidence https://t.co/uGgoj03pfs pic.twitter.com/jQ8eJcKm6G — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

«Henry insistera jusqu'au bout»

Lors d'un entretien accordé à Apolline Matin sur RMC ce jeudi, Amélie Oudéa-Castéra s'est prononcé sur le cas Kylian Mbappé. Et la ministre des Sports du gouvernement Macron a affirmé qu'elle allait s'activer pour que le capitaine de l'équipe de France soit de la partie aux Jeux de Paris. « Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques ? Les Français en rêvent tous, moi y compris. Lui-même a exprimé son goût pour l'olympisme, Thierry Henry s'est beaucoup exprimé sur ce sujet. La Fédération est très engagée sur ce sujet. Il (Henry) insistera jusqu'au bout de ce qui peut être fait, il faut le feu vert des clubs. Je sens beaucoup de combativité chez le sélectionneur et la Fédération pour qu'on ait nos plus grands footballeurs » , a annoncé Amélie Oudéa-Castéra, avant d'en rajouter une couche.

«Je les aiderai»