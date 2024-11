Mbappé lâché par les joueurs de l’équipe de France, la confirmation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absent du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé va également manquer le prochain. Le joueur du Real Madrid n’a pas été appelé par Didier Deschamps. Une absence qui pourrait finalement pas être une si mauvaise nouvelle pour le vestiaire des Bleus, où Mbappé ferait de moins en moins l’unanimité.

Après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait décidé de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. Plus que jamais, le joueur de 25 ans endossait ce costume de patron des Bleus. Mais voilà qu’aujourd’hui, l’image de Mbappé en sélection serait totalement écornée…

« Mbappé ne fait plus l’unanimité en équipe de France en interne »

Au micro d’Europe 1, Jacques Vendroux a parlé de la baisse de popularité de Kylian Mbappé en équipe de France. « Tout Mbappé qu’il est ne fait plus l’unanimité en équipe de France en interne. En interne, avant, il faisait quasiment ce qu’il voulait parce que c’était le meilleur joueur du monde. Peut-être qu’il a été trop loin dans ses rapports humains avec certains de ses coéquipiers », a-t-il expliqué.

« Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé »

Jacques Vendroux n’est d’ailleurs pas le premier à parler des relations problématiques entre Kylian Mbappé et le reste des joueurs de l'équipe de France. En effet, Cyril Hanouna avait déjà fait savoir : « Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France, plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé ».