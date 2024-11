Mbappé, Israël… Une folle théorie démontée par Hanouna

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absent du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé avait alors manqué les matchs face à Israël et la Belgique. Voilà que le buteur du Real Madrid, pas appelé par Didier Deschamps, ne sera également pas de la partie pour les prochains matchs des Bleus contre Israël et l’Italie. De quoi faire dire à certains que Mbappé ne voulait tout simplement pas jouer face aux Israéliens étant donné le contexte actuel. Cyril Hanouna a tenu à démonter tout cela.

Et si le contexte géopolitique actuel expliquait les absences de Kylian Mbappé avec l’équipe de France ? Compte tenu des tensions entre Israël et la Palestine, certains émettent des théories complètement folles. En effet, au cours des dernières semaines, il a pu être expliqué que le joueur du Real Madrid avait manqué le dernier rassemblement de l’équipe de France pour ne pas jouer contre Israël. Une théorie qui s’est renforcé avec la nouvelle absence de Mbappé alors que les Bleus doivent encore jouer face à Israël contre le 14 novembre prochain.

Mbappé ne veut pas jouer contre Israël ?

Cette théorie à propos de Kylian Mbappé et Israël a fait réagir sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Gilles Verdez a alors lâché : « Il y a une hypothèse qui circule. La première fois, je l’avais rejeté, on m’en avait déjà parlé. Il se trouve que deux fois, ce sont les matchs contre Israël. Moi franchement, je ne voulais pas entendre parler de ça. Là, ça fait deux fois, deux fois le capitaine de l’équipe de France qui ne joue pas alors qu’il y a des matchs contre Israël. On peut poser la question, juste poser la question… ».

« Vous pouvez écarter cette hypothèse tout de suite »

C’est alors que Cyril Hanouna a souhaité démonter cette folle théorie. Le présentateur de TPMP a alors assuré : « Je peux vous répondre. Vous pouvez écarter cette hypothèse tout de suite. Kylian Mbappé voulait jouer, il voulait absolument jouer contre Israël et l’Italie. Vous pouvez écarter tout de suite cette hypothèse. C’est vraiment à écarter à 100% ».