Mbappé : Deschamps «tape du poing sur la table» après Benzema, il dégoupille !

Axel Cornic

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France. De quoi soulever des nouvelles questions autour de celui qui était tout de même le capitaine lors du dernier Euro et qui semble désormais devenu un invité dérangeant.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? En difficulté au Real Madrid et face à la justice après son escapade suédoise, l’attaquant de 25 ans a également vu son statut en équipe de France être remis en question. On ne l’a en effet plus vu avec le maillot bleu depuis le 9 septembre dernier...

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Il n'explique rien en conférence de presse, il ne donne aucune explication »

Il n’a en effet pas été appelé par Didier Deschamps lors du rassemblement d’octobre et cela s’est répété pour le rassemblement de novembre, ce qui n’a pas manqué de faire réagir. Surtout parce que le sélectionneur français n’a pas vraiment donné de raison à ce choix, ce qui n’a pas plu à tout le monde. « Moi, il y a quelque chose qui me dérange. J'essaie de me mettre à la place de Kylian Mbappé. Je suis capitaine de l'équipe de France, j'ai fait ce que j'ai fait en équipe de France, je ne suis pas exceptionnel en ce moment. J'ai mon sélectionneur au téléphone et je luis dis que je veux venir, mais il ne me prend pas. Et il n'explique rien en conférence de presse, il ne donne aucune explication » a expliqué Christophe Dugarry, sur RMC Sport.

« Appelons un chat, un chat. Il n'y a rien de pire là, tu laisses la place à toute interprétation »

« Si tu veux taper du poing sur la table et montrer que tu es le patron, ça ne me pose aucun problème, mais dis pourquoi tu ne me prends pas » a poursuivi l’ancien international français, qui n’a jamais été un grand fan de Didier Deschamps. « Appelons un chat, un chat. Il n'y a rien de pire là, tu laisses la place à toute interprétation. Moi, je suis un homme, tu me parles. Dis pourquoi tu ne me prends pas, dis les choses. Ne laisse rien croire. Dis ce qui ne va pas. C'est ça être courageux. Quand tu ne prends pas Benzema, explique-moi pourquoi, faut dire les choses ».