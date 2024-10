Mbappé a fait «disjoncter» Deschamps !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois d'octobre, Kylian Mbappé a été ménagé par Didier Deschamps, et ce, parce qu'il est revenu de blessure le 2 octobre. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France a été aperçu dans une discothèque de Stockholm le soir de la rencontre face à Israël à Budapest. D'après Florent Gautreau, le cas Mbappé a fait « disjoncter » Didier Deschamps.

«Le cas Mbappé l’a fait disjoncter»

« Kylian a tué le père. Pas son père, mais il a tué le père de l’équipe de France, celui qui a eu en termes de leadership et de management une vraie aura. (...) Cette séquence dit beaucoup de choses sur Deschamps, sur celui qui quand il levait le doigt concernant les minutes de jeu des joueurs dans les clubs. Faut reconnaître que celui qui avait cette aura, cette sévérité pour faire accepter ce leadership. Tout le monde s’est focalisé sur Mbappé en lui tombant dessus sans regarder celui qui me fait un peu de peine : Deschamps. Sa première erreur, c’est l’histoire du capitanat et du brassard. Je pense qu’il a perdu une partie de son vestiaire et de son aura. Même si les joueurs ne s’en sont pas rendus compte tout de suite, quand ils vont vu Griezmann traîner sa peine à l’Euro, ne pas avoir le brassard et être traité comme ça, ils ont dû se dire qu’il y avait un truc qui n’allait pas dans ce groupe. Et ce qui ne va pas, c’est Deschamps qui a été un énorme manager jusqu’alors et qui est en train d’enchaîner les merdes », a affirmé Florent Gautreau, avant d'en rajouter une couche.

«Il a changé sa méthode pour Mbappé et il a eu tord»

« Quand je l’entends l’autre jour se justifier piteusement et en défendant les clubs, alors qu’il doit défendre sa sélection, je me dis que c’est fou. Et quand il dit qu’il ne s’occupe jamais de ce que font les joueurs. C’est faux ! Il s’en occupait de ce qu’ils faisaient et pour justifier en interne des non-sélections et des pré-sélections. C’est le signe qu’il est en train de perdre son vestiaire. (...) Le cas Mbappé l’a fait disjoncter. Il a changé sa méthode pour Mbappé et il a eu tord », a conclu Florent Gautreau sur les ondes de RMC Sport.