Mbappé a brisé le rêve d’une star de Deschamps

Après avoir soigneusement évité de répondre aux questions concernant le capitanat de l'équipe de France, Didier Deschamps aurait tranché en nommant Kylian Mbappé. Une désillusion pour Antoine Griezmann qui se voyait visiblement avec le brassard des Bleus jusqu'à l'Euro 2024.

Après la Coupe du monde, Hugo Lloris a décidé de mettre un terme à sa carrière en équipe de France. Et si sa place dans les buts a rapidement été prise par Mike Maignan, le débat a été beaucoup plus long au sujet de son successeur pour le capitanat des Bleus. Le portier de Tottenham portait effectivement le brassard depuis 2011. Mais Didier Deschamps semble enfin avoir tranché.

Mbappé : Deschamps va faire une énorme annonce https://t.co/meBGby7t8T pic.twitter.com/XWmRexQ8AJ — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Mbappé capitaine de l'équipe de France

En effet, selon L'EQUIPE , c'est bien Kylian Mbappé qui sera le nouveau capitaine de l'équipe de France dès ce vendredi pour le match contre les Pays-Bas. Didier Deschamps l'a annoncé à l'attaquant du PSG en même temps qu'à Antoine Griezmann qui était l'autre prétendant.

Griezmann accuse le coup