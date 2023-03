Les grands perdants de la liste de Deschamps

Arnaud De Kanel

La trêve internationale est déjà terminée et les Bleus s'apprêtent à rentrer en club, certains avec le sourire, d'autres avec le masque. Si la bande à Didier Deschamps a remporté ses deux matchs, tout n'a pas été parfait. Certains joueurs n'ont pas joué, d'autres ont raté l'opportunité de se montrer.

L'équipe de France faisait son retour après la grosse déception de la finale perdue au Qatar. Les Bleus ont ouvert une nouvelle page de l'histoire, eux qui faisaient sans Raphaël Varane, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema, partis à la retraite internationale. Didier Deschamps a acté une révolution en nommant Kylian Mbappé capitaine et a même tenté de donner une seconde chance à des joueurs plutôt décevants en bleu ces derniers temps, là où d'autres n'ont même pas eu ce privilège.

Les grands gagnants de la liste de Deschamps https://t.co/vusso1qBR9 pic.twitter.com/xbaGURHCo9 — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Griezmann le grand déçu

Celui qui a le plus perdu, c'est Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atletico de Madrid n'a pas perdu de crédit aux yeux de Didier Deschamps et il a même été très bon, mais il a dit adieu au brassard pour toujours. Le capitanat aurait été la consécration ultime pour celui que Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus , décrit à juste titre comme le « joueur le plus important de l'ère Deschamps. » Certaines rumeurs émanent même d'une possible retraite internationale tant sa déception est immense.

Encore raté pour Coman

Bien moins en vue qu'avec le Bayern Munich où il marche sur l'eau comme face au PSG, Kingsley Coman a manqué l'occasion de s'installer définitivement sur le flanc droit de l'attaque des Bleus , et pourtant, il y avait la place. Face aux Pays-Bas, il a été le joueur le moins en vue alors que les Néerlandais étaient aux abois. L'absence d'Ousmane Dembélé, blessé, lui donnait une occasion en or, mais il ne l'a pas saisi. Didier Deschamps a même décidé de le mettre sur le banc face à l'Irlande, sans le faire rentrer. Un nouveau rendez-vous manqué pour Kingsley Coman avec Les Bleus .

Koundé n'impressionne pas, Disasi et Veretout sont restés assis