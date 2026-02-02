«Les émotions», quand Zidane débarque en équipe de France et raconte ses grands débuts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane avait démarré sa belle histoire d'amour avec les Bleus en 1994, à l'occasion de sa toute première sélection en tant que joueur. L'ancien numéro 10 s'est d'ailleurs confié sur ce grand moment gravé à vie dans sa mémoire.

Le 17 août 1994, contre la République Tchèque, Zinedine Zidane honorait sa toute première sélection en équipe de France alors qu'il évoluait à cette époque aux Girondins de Bordeaux. Le début d'une longue histoire d'amour entre le meneur de jeu et la sélection tricolore, qui a notamment été marquée par les victoires en Coupe du Monde 1998 et à l'Euro 2000. En juin 2022, à l'occasion de ses 50 ans, Zidane se livrait sur ce moment de la découverte de l'équipe de France et en conserve un magnifique souvenir, d'autant qu'il avait inscrit un doublé pour sa grande première avec les Bleus.

« C’est tellement fort, puissant » « Quand on te donne le maillot de l’équipe de France, c’est particulier. Mes premières sélections étaient particulières. Il y avait des joueurs incroyables comme (Éric) Cantona, (David) Ginola ou (Laurent) Blanc. Quand tu goûtes aux Bleus, c’est magnifique. C’est tellement fort, puissant. Les émotions en équipe de France, on préfère les vivre que les raconter. L’équipe de France, c’est tout, tout là-haut pour moi », confie Zinedine Zidane, qui livre ensuite les coulisses de son intégration au sein de ce collectif de l'équipe de Rance pour ses grands débuts.