Scandale FFF : Le Graët écarté, il avait vendu la mèche

Arthur Montagne

En marge du Comex de la FFF qui a vu Noël Le Graët se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération, Vincent Labrune avait assuré que «le statu quo n’est pas une option». Pour Daniel Riolo, le président de la LFP avait alors vendu la mèche avant même l'annonce officielle.

Le scandale à la FFF a éclaté au grand jour ces dernières semaines, poussant Noël Le Graët à se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération Française de Football à l'issue d'un Comex réuni en urgence. Justement, à l'issue de ce Comité, Vincent Labrune s'était arrêté devant les médias.

Scandale FFF : Coup de tonnerre pour l'avenir de Le Graët https://t.co/D9kVUQpOQc pic.twitter.com/vxbYlgEhRf — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Le discours fort de Labrune

« Je sais que, en ce qui me concerne, le statu quo n’est pas une option. J'espère que mes camarades ont conscience de l'environnement et des enjeux qui sont ceux du football français », confiait alors le président de la LFP et membre non-votant du Comex. Pour Daniel Riolo, cette phrase n'avait rien d'anodin et annonçait même la suite des évènements.

«On savait que Le Graët allait se mettre en retrait»