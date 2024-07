Le clan Deschamps balance sur le cas Griezmann !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps paraît quelque peu irrité par le rendement d’Antoine Griezmann depuis le début de l’Euro en Allemagne. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a même vocalisé sur son banc de touche contre la Pologne. Mais son adjoint Guy Stéphan ne lui tourne pas le dos, bien au contraire.

Pendant France - Pologne le 25 juin dernier, Antoine Griezmann a été repris de volée à plusieurs reprises pour son placement et son investissement par son sélectionneur Didier Deschamps qui avait d’ailleurs pris la décision de ne pas le titulariser. Contre la Belgique, le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France a été aligné à un poste d’ailier droit, ce qui a fait froncer quelques sourcils chez les observateurs.

«Koundé m’a répondu : « Je n’aurais jamais fait cette prestation si Antoine n’avait pas été là»»

De passage en conférence de presse ce mercredi, Guy Stéphan a été interrogé sur le rôle d’Antoine Griezmann face à la Belgique lundi soir pour le 1/8ème de finale remporté par l’équipe de France (1-0).



« Ça part fort (sourire). Alors, vous saviez depuis 48 heures qu’il y avait la possibilité de jouer avec un milieu en losange et deux attaquants. Ça a été mis en place la veille du match, tous les sélectionneurs réfléchissent. À ce moment-là, il a été décidé qu’Antoine serait plus à l’aise sur le côté droit avec une occupation plus rationnelle de la largeur. Je comprends que ça ait pu surprendre, mais la différence n’est pas énorme. Évidemment qu’avec Antoine sur le côté droit, on ne va pas lui demander de jouer comme Ousmane Dembélé. J’ai félicité Jules Koundé à la fin du match, mais il m’a répondu : « Je n’aurais jamais fait cette prestation si Antoine n’avait pas été là ». Les critiques qu’il a eues, il ne méritait pas. ».

«C’est un joueur qui nous a apporté beaucoup et qui va encore apporter beaucoup»