Kylian Mbappé : Le sujet qui fait halluciner Bertrand Latour !

Ce vendredi, l'Equipe de France affronte l'Azerbaïdjan dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde. Présent avec les Bleus pour ce rassemblement, Kylian Mbappé est arrivé légèrement touché à la cheville. Son état ne devrait pas l'empêcher de participer malgré certains observateurs estimant qu'il faudrait le laisser au repos. Bertrand Latour pense qu'il devrait jouer.
Auteur d'un début de saison flamboyant, Kylian Mbappé pourrait également trouver le chemin des filets avec l'Equipe de France. Le capitaine des Bleus est attendu sur la pelouse ce vendredi, une décision qui ne choque absolument pas Bertrand Latour. Le journaliste pense qu'il doit être mis à contribution s'il est en état.
« Pour moi, il n'y a pas de sujet »
Touché à la cheville avec le Real Madrid juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé a bénéficié d'un traitement particulier avant les deux matches des Bleus. Le staff a pris ses précautions et cela devrait lui permettre de jouer face à l'Azerbaïdjan. « Les sélections existent pour que les meilleurs joueurs jouent, et Mbappé est un joueur important de l’équipe de France. Il a envie de jouer, le sélectionneur et le staff médical considèrent qu’il est apte, donc pour moi il n’y a pas de sujet » estime Bertrand Latour dans le Late Football Club sur Canal+ Foot.
Une blessure inquiétante pour Mbappé ?
Buteur face à Villarreal le week-end dernier, Kylian Mbappé a quitté la pelouse avec une légère entorse à la cheville droite. Si l'on pensait que sa présence avec les Bleus pourrait être remise en question, il semble être habitué de ce genre de blessures. « Quand bien même il se blesserait, ça fait partie du foot. Les joueurs se blessent en club, ils peuvent aussi se blesser en sélection. Et la cheville de Mbappé est un serpent de mer, ça revient de manière régulière » rappelle Bertrand Latour.