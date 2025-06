Kylian Mbappé : Cyril Hanouna se fait clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois pointé du doigt lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé peine à redorer sa cote de popularité en France, et notamment chez certains observateurs tels que Cyril Hanouna qui continue de charger l'attaquant du Real Madrid. Un traitement médiatique qui n'es pas du tout du goût de Pierre Ménès, qui s'en prend à l'ancien animateur de TPMP.

Récemment interrogé en conférence de presse alors qu'il était en rassemblement avec l'équipe de France, Kylian Mbappé affichait son soutien envers Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or 2025 : « Il y a vraiment besoin d'expliquer ? En ce moment, on parle de qui ? De Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Moi, je vote pour Dembélé. Expliquer, ça veut dire que ce n'est pas clair, alors que c'est très clair. », lâchait le capitaine des Bleus. Une annonce très claire, et pourtant, Mbappé a ensuite été critiqué par certains de ses détracteurs habituels, tels que Cyril Hanouna ou encore Jérôme Rothen.

« Ils passent leur temps à lui vomir dessus » Et dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a assuré la défense de Kylian Mbappé en clashant Hanouna et Rothen : « Quand Mbappé ne parle pas, ce n’est pas un capitaine et il se défausse. Quand il parle, c’est un faux-cul, un égoïste et il ment… Bon, tu pars du principe que le mec a toujours tout faux et tort sur tout en permanence. Je sais, je passe pour être l’avocat numéro un de Mbappé. Ça fait une compensation entre Jérôme Rothen, (Cyril) Hanouna et d’autres, qui passent leur temps à lui vomir dessus sans recul, considération et sans sens de l’analyse », estime l'ancien consultant de Canal +.