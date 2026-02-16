Kylian Mbappé a touché 400 000€ par l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Appelé pour la première fois en mars 2017, alors qu’il était âgé de seulement 18 ans, Kylian Mbappé a disputé sa toute première compétition internationale avec l’équipe de France à l’été 2018, lors du Mondial en Russie remporté par les Bleus. Un sacre qui lui avait permis, ainsi qu’à ses coéquipiers, de percevoir 400 000€ de prime, qu’il n’avait pas conservés.

Le 11 juin prochain marquera le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, pour laquelle l’équipe de France fait partie des grands favoris. Il faut dire que les Bleus restent sur deux finales consécutives, une gagnée en 2018 contre la Croatie (4-2) et l’autre perdue en 2022 face à l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.). Reste à savoir s’ils parviendront à réaliser l’exploit d’en enchaîner une troisième et par la même occasion d'empocher une jolie prime.

Mbappé avait offert sa prime de 2018 à des associations Comme l’indiquait la FFF à l’époque, les joueurs de l’équipe de France auraient perçu 280 000€ en cas de défaite en 2018. Mais comme ils se sont imposés, ils ont empoché une prime de 400 000€, que tout le monde n’a pas conservée, à commencer par Kylian Mbappé. « Mbappé a choisi une position personnelle de laisser la quasi-totalité de ses gains à des associations. D'autres joueurs se sont regroupés, on les a un peu aidés. D'autres sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de directives particulières », avait fait savoir celui qui était encore président de la FFF, Noël Le Graët.