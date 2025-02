Knysna - Netflix : Domenech promet du lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malheureusement, la Coupe du monde 2010 n'est pas un très bon souvenir pour l'équipe de France. Alors que les Bleus avaient été éliminés au premier tour en Afrique du Sud, on se souvient surtout de la grève dans le bus à Knysna. Une affaire qui avait fait beaucoup parler et qu'on va entendre à nouveau à l'occasion d'un documentaire sur Netflix. On risque visiblement d'apprendre des choses à en croire Raymond Domenech.

L'affaire Knysna a marqué en mal l'histoire du football français. Tout est parti des supposées insultes de Nicolas Anelka à l'encontre de Raymond Domenech. Alors que l'attaquant de l'équipe de France avait ensuite été exclu, le reste du groupe avait fait grève et on se souvient notamment de cette scène du bus. Une histoire qu'on aura prochainement l'occasion de voir sur Netflix, qui va consacrer un documentaire sur ce qui s'est passé à Knysna.

« Vous allez être surpris »

Pour Le Courrier Picard, Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France en 2010, s'est confié sur ce documentaire de Netflix sur Knysna. Et visiblement, il risque d'y avoir des choses croustillantes : « Que va-t-on savoir dans le documentaire de Netlix ? Vous allez être surpris, il y a enfin des gens qui parlent ».

« Des choses intéressantes à découvrir »

« Même pour ceux qui ont lu mon livre, où j'avais raconté ce qui s'était passé de mon point de vue, il va y avoir des choses intéressantes à découvrir. J'ai toujours donné la vérité, tout du moins ma vision de la vérité. Nous allons enfin connaitre celle des autres protagonistes », a ensuite précisé Domenech.