«Je ne devais pas être là» cette surprise de Deschamps s’explique

La rédaction

Appelé au dernier moment par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, le défenseur central de l'AS Monaco Axel Disasi a pourtant fait partie des rares joueurs ayant eu la chance de disputer une finale de Coupe du monde dans leur carrière. Un moment souvent unique qui ne s'est pas achevé avec le titre mais qu'importe pour Disasi, avoir foulé cette pelouse du stade Lusail est déjà impensable.

Axel Disasi ne devait pas disputer la Coupe du Monde et ne devait même pas disputer une finale. Pourtant, cet incroyable sensation dont les jeunes footballeurs rêvent, il l'a vécu. Il raconte pour Goal.com les sensations de rentrer sur la pelouse après avoir été appelé par Didier Deschamps, lors d'une finale de Coupe du monde.

« J'enlève ma chasuble et boum, je suis sur le terrain »

Le Monégasque raconte les quelques minutes précédents sa rentrée sur le terrain : « J'étais sur le banc et Mattéo (Guendouzi) devait entrer mais Jules (Koundé) a reçu un coup. Et tout de suite, sans échauffement, on m'a dit : « Axel tu rentres ». J'enlève ma chasuble et boum je suis sur le terrain. Sur le moment, je suis concentré sur le match mais avec du recul c'est ma famille, mes amis qui m'ont dit « est-ce que tu te rends compte que t'as joué une finale de Coupe du monde ? ». Évidemment ! J'en avais conscience mais j'étais dans ma frustration de la défaite. »

Première réussie en beauté pour Mbappé, c’est mitigé avec Deschamps https://t.co/4amOJ6TzVj pic.twitter.com/shF13U8opB — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

« Je ne devais pas être là »