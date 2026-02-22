«Je n'ai rien de prévu cet été» : Un joueur prévient Didier Deschamps à la télévision !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de mai prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nombreux sont les joueurs qui espèrent être appelés par le sélectionneur des Bleus et l’un d’eux lui a fait savoir qu’il n’avait rien d’autre de prévu l’été prochain.

Si certains joueurs sont quasiment assurés, sauf blessure, d’être du voyage, d’autres doivent encore gagner leur place afin de partir aux États-Unis l’été prochain, un des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026. Ils ont un peu plus de deux mois pour convaincre Didier Deschamps, qui dévoilera sa liste de 26 joueurs au mois de mai. Une situation qui concerne notamment Wesley Fofana.

« Maintenant, je suis de retour » Appelé pour la première fois en septembre 2023, le défenseur âgé de 25 ans a connu sa première et unique sélection en équipe de France face à Gibraltar (0-3), contre qui il était titulaire. Ensuite, Wesley Fofana a enchaîné les pépins physiques, lui qui a été victime de trois blessures au genou depuis son arrivée à Chelsea à l’été 2022. Cette saison, le natif de Marseille va mieux et a fait son retour avec les Bleus en octobre dernier, bien qu’il n’ait pas été utilisé par Didier Deschamps.