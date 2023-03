«Je bouillonnais» : Il fait le buzz avec Mbappé et s’explique

La rédaction

Olivier Giroud a marqué l'histoire de l'équipe de France durant la Coupe du Monde 2022. Son but face à la Pologne en huitième de finale lui a permis de dépasser Thierry Henry et ses 51 réalisations. Le passeur décisif s'appelait Kylian Mbappé, et ce record a donné lieu à une photo mythique, qui avait déchaîné les réseaux sociaux. Plusieurs mois après, Olivier Giroud revient sur le fameux cliché.

Olivier Giroud est définitivement entré dans la légende de l'équipe de France en devenant le meilleur buteur de l'histoire des Bleus lors du dernier Mondial. Si Kylian Mbappé devrait rapidement le battre s'il continue sur cette lancée, c'est lui qui a permis à Giroud de marquer ce 52ème but tant attendu au cours du huitième de finale contre la Pologne. S'en est suivi une belle accolade entre les deux joueurs qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.

« Je bouillonnais »

Olivier Giroud raconte, dans une interview pour Brut, ce qu'il a ressenti au moment d'inscrire ce but record : « Moi à l’intérieur je bouillonnais et c’était comme un soulagement aussi car beaucoup de personnes me parlaient de ce but. J’ai pensé à toute ma famille et aussi Titi (Henry). Je me suis dit : je marque, je suis obligé d'avoir une petite pensée pour lui. Tout le monde me disait ‘alors c’est pour ce match ?’ Donc le plus tôt était le mieux pour la compétition. »

« Ça fait une belle photo »