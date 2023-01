«J’ai senti que nous allions devenir champions du monde», c’était perdu d’avance pour la France

La rédaction

Finaliste de la dernière Coupe du monde, l’équipe de France n’a pas réussi à obtenir sa troisième étoile. Au contraire d’ailleurs de l’Argentine de Lionel Messi, Emiliano Martinez, Julian Alvarez, mais également Angel Di Maria. Ce dernier a d’ailleurs révélé quel était son rituel avant d’amorcer de grandes rencontres comme une finale de Coupe du monde par exemple.

Et si le rituel d’Angel Di Maria, ex-joueur du PSG et international argentin (129 sélections), était finalement ce qui avait offert la victoire finale à l’Argentine au Qatar ? Interrogé par DAZN , El Fideo et son coéquipier en club et en sélection Leandro Paredes sont revenus sur cette fameuse épopée victorieuse au Qatar. Angel Di Maria avait là-bas une botte secrète.

Un simple message

Ce fameux rituel de la part de l’Argentin consistait tout simplement à envoyer un message à sa femme avant de jouer une finale. Angel Di Maria a ainsi confié « Cela a commencé lors de la Copa America. J'écrivais des messages à ma femme en lui disant que je marquerais et que nous serions champions. Avant la finale de la Coupe du monde, la même chose s'est produite. Je pouvais le sentir » .

Ce qui devait arriver arriva