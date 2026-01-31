«J’ai explosé», craquage d’un joueur de l’équipe de France qui a menacé de tout plaquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’équipe de France a parfois fait l’objet d’ambiances assez compliquées à gérer et de problèmes relationnels entre certains joueurs. Le cru 2006 n’a pas été épargné, comme en témoignent ces révélations d’un des gardiens de l’effectif de Raymond Domenech à cette époque, qui était à deux doigts de tout plaquer juste avant le début de la Coupe du Monde en Allemagne.

Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2006 avec notamment le fameux coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi, l’équipe de France n’avait pas abordé cette compétition dans une ambiance optimale. En effet, interrogé au micro de RMC il y a quelque temps, Grégory Coupet évoquait les vives tensions qui régnaient en interne entre lui et Fabien Barthez, son concurrent principal au poste de gardien, que Raymond Domenech avait conforté dans un rôle de numéro un au détriment de l’ancien portier de l’OL.

La désillusion pour Coupet Coupet a pourtant cru jusqu’au bout à une place de titulaire avec l’équipe de France pour ce Mondial : « La grande difficulté c’est d’être derrière un monument comme Fabien. Mais derrière, il faut que le chef d’orchestre (Domenech, ndlr) organise un minimum, et impose que tout le monde soit traité de la même manière. À partir du moment où ce n’était pas le cas, ça a été compliqué. Il faudrait demander à Fabien, peut-être qu’il admettrait qu’il s’est permis quelques largesses. Pendant la préparation on fait une montée en altitude, on dort là-haut, après on part en cordée à 6 heures du matin, et j’apprends que Fabien a un problème au mollet. Là je me dis : "Ah, peut-être que c’est ma bonne étoile, que je vais enfin pouvoir jouer" », confie l’ancien gardien lyonnais, qui a finalement craqué en faisant un scandale auprès de Domenech.