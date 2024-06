Incroyable, Mbappé va recevoir un cadeau insolite !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est devenu un élément incontournable du football mondial au vu de sa renommée planétaire. Le capitaine de l’équipe de France souffre d’une fracture du nez depuis le premier match des Bleus à l’Euro et n’a d’autre choix que de poursuivre la compétition avec un masque de protection. Prochain challenge, la Pologne pour la sélection tricolore ce mardi. Et les Polonais lui offriraient un modèle à l’honneur des Tortues Ninja.

Le lundi 17 juin dernier, l’équipe de France signait son entrée en lice à l’Euro 2024 par une victoire poussive contre l’Autriche (1-0). Au cours de la rencontre, et plus précisément à la 87ème minute, Kylian Mbappé était victime d’un choc avec l’épaule de Kevin Danso qui lui a valu une fracture du nez et le port d’un masque de protection aux entraînements dans les jours qui ont suivi et jusqu’à ce mardi, ainsi que sa non-apparition face aux Pays-Bas vendredi dernier (0-0).

A cause de sa fracture du nez, Mbappé va arborer un masque de protection

Ce mardi à 18h, Kylian Mbappé devrait être aligné dans le onze de départ de Didier Deschamps face à la Pologne pour le dernier match des poules du groupe D de cet Euro 2024. Avec un masque de protection bien évidemment. Et alors que le principal intéressé avait réclamé des idées de design pour un masque dans la foulée de sa fracture du nez sur son compte X , plusieurs utilisateurs du réseau social lui avaient suggéré un masque de tortue ninja, à quoi ou qui on lui dit qu’il ressemble depuis le début de sa carrière et encore dernièrement par Marcus Thuram en conférence de presse.

Une entreprise polonaise a créé un masque de protection Tortue Ninja pour Mbappé !