«Inadmissible», Mbappé se fait dézinguer en direct

Pierrick Levallet

Auteur d'une passe décisive ce mardi contre le Chili (3-2), Kylian Mbappé s'est ensuite montré discret le reste de la partie. La star de 25 ans n'a pas vraiment été impliquée dans les actions offensives de l'équipe de France. Christophe Dugarry n'a alors pas manqué de dézinguer le capitaine des Bleus, dont l'attitude lui a déplu.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est montré plutôt discret contre le Chili ce mardi (victoire 3-2). Auteur d’une passe décisive pour Youssouf Fofana, la star de 25 ans ne s’est pas vraiment montrée impliquée offensivement par la suite. Christophe Dugarry n’a alors pas manqué de dézinguer l’attaquant du PSG.

PSG : La succession de Mbappé relancée par l’UEFA ? https://t.co/pskacTQPq3 pic.twitter.com/kNSx2ja1x5 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

«L’attitude est capitale»

« Évidemment qu’il choisit ses matchs. Après ce que je lui reproche, ce n’est pas de choisir ses matchs, c’est de mal les choisir. Tous les joueurs choisissent leurs matchs, je le comprends. Mais tout le monde n’est pas capitaine de l’équipe de France, tout le monde n’a pas fait des pieds et des mains pour l’être » a d’abord expliqué le champion du monde 1998 au micro de RMC .

«Mbappé n’a pas compris quel était le rôle de capitaine»