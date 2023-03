Il snobe Deschamps, une scène surréaliste éclate

Arnaud De Kanel

Jeudi, Houssem Aouar a annoncé officiellement son désir de défendre les couleurs de l'Algérie plutôt que celles de la France. Un choix vivement critiqué et pas du goût de ses propres supporters à l'OL qui lui ont réservé un accueil très hostile lors de son entrée en jeu contre le FC Nantes.

« Cette sélection algérienne représente énormément pour moi et pour ma famille. Pour être honnête, après avoir choisi de rejoindre l’équipe de France, j’ai ressenti un regret. J’ai personnellement senti que je n’avais pas fait le choix qui me convenait », déclarait Houssem Aouar ce jeudi pour justifier son choix de représenter l'Algérie. Adieu les Bleus et le soutien de ses supporters pour le milieu de terrain de l'OL.

Aouar sifflé par son public lors de son entrée suite au choix de rejoindre la sélection algérienne. 🤮🤮 pic.twitter.com/qneJlFaVfO — LE TERRAIN 🏟️ (@LeTerrain__) March 17, 2023

La Marseillaise pour accueillir Aouar

En voilà une scène qui fait parler. Lorsque Laurent Blanc a fait le choix de faire entrer Houssem Aouar, des sifflets et une Marseillaise sont descendus des tribunes pour accompagner le milieu de terrain de l'OL. Un accueil pour le moins hostile qui suscite l'indignation en Algérie.

«Stupide», l'Algérie tacle les supporters de l'OL