«Il ne va pas apprécier» : Problème en vue avec Mbappé ?

Alors que l’équipe de France va prochainement se réunir à Clairefontaine, l’une des questions est de savoir qui sera le nouveau capitaine des Bleus. En effet, Lloris et Varane ont pris leur retraite internationale, laissant ainsi le brassard vacant. Alors que Kylian Mbappé est un candidat pour le récupérer, Christophe Dugarry pense que Didier Deschamps aurait tout intérêt à confier ce rôle à l’attaquant du PSG.

Les Pays-Bas et l’Irlande. Voilà le programme de l’équipe de France pour la fin du mois de mars durant les éliminatoires de l’Euro 2024. Didier Deschamps a d’ailleurs donné sa liste et lors de la conférence de presse qui a suivi, l’une des questions a notamment concerné le brassard de capitaine. Hugo Lloris et Raphaël Varane n’étant plus là, un nouveau capitaine sera désigné par Deschamps. Mais qui ? Pour Christophe Dugarry, ce rôle devrait revenir à Kylian Mbappé.

« Il doit être au centre du projet »

Au micro de RMC , Christophe Dugarry a donc milité pour voir Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France. D’ailleurs, le champion du monde 98 a averti Didier Deschamps des risques qui pourraient arriver si le brassard était confié à un autre joueur à l’instar d’Antoine Griezmann : « Donner le capitanat à Mbappé ? Oui. Mbappé va être demandeur. Tu ne peux pas être contre ce que veut Mbappé. En plus, c’est plus facile de lui donner. Imagine tu ne luis donnes pas… Quelle va être sa réaction? Je suis sûr qu’il sera vexé, qu’il sera touché, qu’il va en tirer des conclusions en de disant qu’on ne croit pas en lui. Mbappé, c’est un peu l’enfant gâté, il va être capitaine du PSG l’année prochaine, il doit être au centre du projet. En plus, il assume, il aime être devant ».

« C’est plus facile de ne pas le donner à Griezmann »