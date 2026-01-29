Il se fait insulter en plein match, ça lui a coûté sa place en équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant Didier Deschamps, l’équipe de France a connu de nombreux autres sélectionneurs. Mais voilà que pour certains, l’aventure à la tête des Bleus ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. C’est notamment ce qui est arrivé il y a quelques années maintenant et voilà qu’une insulte lâchée en plein match a contribué au départ du sélectionneur en place.

L’équipe de France en a connu des sélectionneurs sur son banc de touche. En attendant possiblement Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc ou encore Aymé Jacquet ont donc occupé ce poste. Il en a été de même pour Henri Michel. Celui-ci avait dirigé les Bleus de 1984 à 1988 avant de laisser sa place à Michel Platini comme sélectionneur de l’équipe de France. Et pour cause…

« Tous les éléments nous amènent à penser qu’il y a aucune autorité » En 1988, l’équipe de France avait donc un nouveau sélectionneur avec la nomination de Michel Platini à la place d’Henri Michel. Ce dernier avait alors été remplacé alors que ça n’allait plus pour lui. Témoin de ce changement, Jean-Claude Darmon a dévoilé les coulisses pour l’After Foot, expliquant alors comment tout était parti d'une insulte d'Eric Cantona : « D’abord, il y a 2 faits, le premier c’est qu’on joue contre Chypre. Toutes les équipes jouent contre Chypre, la victoire est acquise d’office, c’est le nombre de buts qu’on ne sait pas. Et nous on fait nul 1-1. Le deuxième, Henri Michel a un problème avec Eric Cantona. Il le sort du terrain et l’autre le traitre de sac de merde. C’est une catastrophe. Tous les éléments nous amènent à penser qu’il y a aucune autorité, que personne encadre l'équipe de France ».