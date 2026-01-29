Il se fait insulter en plein match, ça lui a coûté sa place en équipe de France !

Avant Didier Deschamps, l’équipe de France a connu de nombreux autres sélectionneurs. Mais voilà que pour certains, l’aventure à la tête des Bleus ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. C’est notamment ce qui est arrivé il y a quelques années maintenant et voilà qu’une insulte lâchée en plein match a contribué au départ du sélectionneur en place.
L’équipe de France en a connu des sélectionneurs sur son banc de touche. En attendant possiblement Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc ou encore Aymé Jacquet ont donc occupé ce poste. Il en a été de même pour Henri Michel. Celui-ci avait dirigé les Bleus de 1984 à 1988 avant de laisser sa place à Michel Platini comme sélectionneur de l’équipe de France. Et pour cause…
« Tous les éléments nous amènent à penser qu’il y a aucune autorité »
En 1988, l’équipe de France avait donc un nouveau sélectionneur avec la nomination de Michel Platini à la place d’Henri Michel. Ce dernier avait alors été remplacé alors que ça n’allait plus pour lui. Témoin de ce changement, Jean-Claude Darmon a dévoilé les coulisses pour l’After Foot, expliquant alors comment tout était parti d'une insulte d'Eric Cantona : « D’abord, il y a 2 faits, le premier c’est qu’on joue contre Chypre. Toutes les équipes jouent contre Chypre, la victoire est acquise d’office, c’est le nombre de buts qu’on ne sait pas. Et nous on fait nul 1-1. Le deuxième, Henri Michel a un problème avec Eric Cantona. Il le sort du terrain et l’autre le traitre de sac de merde. C’est une catastrophe. Tous les éléments nous amènent à penser qu’il y a aucune autorité, que personne encadre l'équipe de France ».
« Je pense que pour l’équipe de France c’est bien »
« Je reçois un coup de téléphone du président de la fédé qui me dit que je dois le rejoindre à l’hôtel Georges V. J'arrive, il y a Houiller et lui. On me dit que Michel Platini serait prêt à venir. Michel ce n’est pas ma tasse de thé, vous le savez tous. Je pense que pour l’équipe de France c’est bien, techniquement, je ne vois pas pourquoi il serait plus mauvais qu’un autre », a ensuite expliqué Jean-Claude Darmon concernant cette nomination de Michel Platini en lieu et place d’Henri Michel à la tête de l’équipe de France.