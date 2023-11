Il révèle une grande prédiction de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A huit mois de l'Euro, l'incertitude règne au poste de numéro 9. Ils sont trois joueurs à convoiter le poste : Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et Marcus Thuram. En grande forme sous le maillot de l'Inter, ce dernier s'affirme de plus en plus sous le maillot de l'équipe de France, pour le plus grand plaisir de Kylian Mbappé, qui avait repéré ses qualités de finisseur.

Aligné à la pointe de l'attaque ce samedi, Marcus Thuram s'est illustré, inscrivant le deuxième but de son équipe. Le buteur de l'Inter monte en puissance à quelques mois de l'Euro. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui va devoir trancher.

Thuram s'affirme au poste d'avant-centre

Car au poste d'avant-centre, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani postulent aussi à ce poste de numéro 9. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Thuram s'est prononcé sur son positionnement et a révélé une anecdote avec Kylian Mbappé.

« Mbappé a toujours dit que je finirai numéro 9 »