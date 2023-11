Il plombe le PSG et est interpellé par Deschamps

Axel Cornic

Didier Deschamps a réservé quelques surprises avec sa dernière liste pour les rencontres à venir face à Gibraltar et face à la Grèce, comme avec la convocation du très jeune Warren Zaïre-Emery. Mais il a également fait appel à ses plus fidèles soldats, comme le vétéran Olivier Giroud, qui a 37 ans continue de cartonner à l’AC Milan.

Certains se demandaient pourquoi Didier Deschamps ne faisait pas de la place à la jeunesse à la pointe de l’attaque de l’équipe de France, avec notamment des joueurs comme Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. La réponse est pourtant simple, puisque Olivier Giroud semble toujours être incontournable, en dépit de son âge avancé !

« Giroud est là à travers ses performances avec son club même s'il avance en âge »

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a rendu un bel hommage à son attaquant, qui s’est notamment illustré récemment avec un but lors de la victoire de l’AC Milan sur le PSG, en Ligue des Champions (2-1). « Il se maintient dans son registre bien spécifique même si sans vouloir l'offenser il a connu le haut niveau plus tardivement que d'autres. Mas il est là à travers ses performances avec son club même s'il avance en âge aussi » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.

« Il faudra qu'il maintienne ça aussi jusqu'en fin de saison parce qu'il a de la concurrence »