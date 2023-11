PSG : Ça chauffe entre Mbappé et Luis Enrique, Deschamps prend position

Thibault Morlain

Samedi dernier, le PSG s'est imposé sur le pelouse de Reims (0-3) grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Malgré cette performance remarquée et remarquable de l'international français, Luis Enrique n'a pas manqué de critiquer son numéro 7 à l'issue de la rencontre. Le début d'une polémique au PSG qui fait depuis de plus en plus parler et voilà que Didier Deschamps a livré sa vision de cet accroc entre Mbappé et Enrique.

« Vous êtes pas contents ? Triplé ». La punchline de Kylian Mbappé a pris tout son sens face à Reims. Sifflé par le public adverse, l'attaquant du PSG a répondu en inscrivant 3 buts. Mais voilà qu'après la rencontre, Luis Enrique s'est permis de critiquer Mbappé. « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Oui, oui ! Je sais que cela peut paraître bizarre. Je sais que, sur les buts de Kylian, je n’ai rien à dire mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus », a notamment balancé l'entraîneur du PSG.

« Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit »

Alors que tout le monde a réagi à cette affaire entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, la question a été posée ce lundi à Didier Deschamps. Présent en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France a alors expliqué : « Je ne vais pas rentrer dans des données que je n'ai pas ça regarde Kylian et son entraîneur. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il faut poser la question aux concernés. Je ne suis pas ce qu'il lui demande à chaque match dans des positionnements et des systèmes différents. Dans la gestion et la communication, je ne dis pas que ce Luis Enrique a fait n'est pas bien, je peux le faire différemment, d'autres peuvent le faire différemment ».

« Cela peut arriver »