Il met un énorme stop à l’équipe de France et se justifie

Considéré comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1, Farès Chaïbi ne jouera finalement pas avec l'équipe de France. Le milieu offensif de Toulouse avait l’opportunité de représenter son autre pays et c’est chose faite ! Chaïbi en a donc décidé ainsi, son avenir internationale se déroulera... avec l'Algérie.

Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en 25 apparitions avec Toulouse cette saison en Ligue 1, Farès Chaïbi est en train d’exploser aux yeux du monde entier. Preuve de sa très bonne saison, le milieu de terrain de 20 ans a été pré-sélectionné par Sylvain Ripoll pour disputer les matchs amicaux face à l’Angleterre et l’Espagne avec les Espoirs. Pour autant, Chaïbi a refusé, préférant rejoindre l'Algérie et les Fennecs .

Chaïbi rejoint d’autres binationaux

La prochaine liste de Djamel Belmadi suscite énormément d’intérêt puisque plusieurs binationaux sont annoncés dans le groupe de l’Algérie. Après Badredine Bouanani (Nice) et Jaouen Hadjam (Nantes), c’est Farès Chaïbi qui a accepté de rejoindre la sélection. Ce dernier pourrait donc connaître sa première avec l’Algérie dans les prochains jours, face au Niger, en match de qualification pour la CAN.

« Ce choix vient tout droit du coeur »