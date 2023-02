Il brise le rêve de Mbappé et jubile

La rédaction

Auréolé du titre de champion du Monde avec l’Albiceleste en décembre dernier, Angel Di Maria évolue désormais en Italie du côté de la Juventus de Turin. L’ancien joueur du PSG, buteur en finale de la coupe du monde face à la France, s’est exprimé sur ce match déjà devenu culte.

Personne n’aurait pu prévoir un tel scénario avant la rencontre. En décembre dernier, l’Argentine remportait son 3ème titre de champion du Monde en battant la France aux penaltys (4-3). Auteur, comme tous ses coéquipiers d’une première mi-temps dantesque, Angel Di Maria avait vu la tempête Kylian Mbappé permettre aux Bleus de revenir par deux fois au score. Encore émoussé par cette rencontre spectaculaire, El Fideo est revenu sur ce match pour la chaîne ESPN .

« Cela semblait incroyable » Di Maria encore sous le choc de la finale

Auteur du deuxième but argentin en première période, Angel Di Maria ne s’attendait sûrement pas à voir l’équipe de France revenir en fin de rencontre : « Je n'arrivais pas à croire que nous traversions tout cela, après une première mi-temps spectaculaire. Cela semblait incroyable. Tout ce qui s'est passé dans cette finale était incroyable. Aller aux tirs au but et finir avec de la chance » . Alors qu'il n'était plus titulaire depuis les huitièmes de finale, Di Maria avait été la surprise concoctée par Lionel Scaloni pour la finale face à la France.

« C’est de la chance », Di Maria lucide sur la victoire de l’Argentine