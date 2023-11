Homophobie : «J'ai changé d'opinion», Le Graët retourne sa veste

Axel Cornic

Auditionné ce mardi par l’Assemblée nationale, Noël Le Graët a abordé plusieurs sujets importants ayant touché sa présidence à la tête de la FFF, qui s’est étirée de 2011 à 2023. Il a notamment été sujet d’une phrase qui avait fait polémique en 2019, concernant la lutte contre l’homophobie dans le football français.

Le sport est souvent un excellent outil pour lutter contre les discriminations et le football, le sport roi, est évidemment l’exemple parfait. Mais tout ne va pas au mieux en France, avec la Ligue 1 qui est directement concernée par les problèmes d’homophobie, pourtant diminués par Noël Le Graët en 2019.

« Je me suis senti triste et maladroit »

Devant l’Assemblée nationale ce mardi, l’ancien président de la FFF est revenu sur cette sortie concernant l’homophobie, qui avait déclenché un véritable tollé. « Au stade, ces mots on ne se rend pas bien compte de leur portée. J'ai pris un savon de ma fille puis j'ai visité des centres qui luttent contre l'homophobie. Je me suis senti triste et maladroit. Je suis sûr que ces débiles qui crient ces mots ne sont pas homophobes mais bêtes » a confié Le Graët, d’après RMC Sport .

« Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème »