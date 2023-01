FFF : Ils ont voté le départ de Le Graet !

Amadou Diawara

Après avoir attaqué gratuitement Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 77% des français sont satisfaits de cette décision et 68% ne veulent pas voir Noël Le Graët reprendre la tête de la fédération française de football.

Impliqué dans plusieurs affaires sombres, Noël Le Graët a finalement été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF, et ce, après avoir attaqué la légende Zinedine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection » , a-t-il lâché au micro de RMC Sport.

7 français sur 10 ne veulent plus revoir Noël Le Graët

Mis en retrait, Noël Le Graët est remplacé par son vice-président Philippe Diallo, qui assure sa fonction en tant qu'intérimaire. Et selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL , les Français valident cette décision. D'ailleurs, ils ne veulent plus revoir Noël Le Graët à la tête de la FFF.

Zinedine Zidane pour remplacer Noël Le Graët ?