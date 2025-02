Fausse interview dans le journal L'Equipe, Pierre Ménès balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais actif sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès en profite pour raconter certaines anecdotes de sa carrière. L'une d'entre elles concerne Robert Pirès. Le journaliste raconte avoir été contraint d'inventer une interview avec l'ancien joueur d'Arsenal, qui a tout de même validé l'entretien auquel il n'a pas participé.

Après une carrière bien remplie, Pierre Ménès est désormais actif sur sa chaîne YouTube. Le journaliste y raconte ainsi certaines anecdotes de sa carrière, dont l'une d'entre elles concerne Robert Pirès, avec lequel il était proche. Alors qu'il était journaliste de L'EQUIPE, Pierre Ménès s'engage à interviewer l'ancien joueur d'Arsenal pour le lendemain, sauf qu'exceptionnellement, il n'arrive pas à le joindre. Il décide alors de rédiger une fausse interview, avant le coup de fil salvateur de Robert Pirès qui ne changera toutefois quasiment rien de l'entretien réalisé par Pierre Ménès avec lui-même.

Quand Pierre Ménès change le cours de carrière de Pascal Praud ! Découvrez l'info qui a fait basculer leur destin. ⚽ https://t.co/0CUaHbHgyn — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

L'incroyable anecdote de Pierre Ménès

« J'ai une anecdote avec Robert Pirès. Il y a le match contre l'Irlande au Stade de France, un match tout pourri avec l'équipe de France qui joue à 5 défenseurs, enfin bon bref, n'importe quoi. Et à l'époque, on devait avoir une page d'interview complète d'un sportif dans L'EQUIPE. Et cette fois-ci, il est exigé que ce soit un joueur de l'équipe de France. Sauf que le lendemain à Clairfontaine, il n'y a que des remplaçants, ce qui est assez classique, mais il n'y a pas matière à faire une interview », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'entrer dans le vif du sujet.

«Je me mets à faire l'interview tout seul»

« Donc on se met tous en chasse d'un joueur. La pression commençait à monter, et moi je dis : "Je peux faire Pirès". Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, Pirès était injoignable. Dans je me mets à faire l'interview tout seul. Robert, je lui parlais deux ou trois fois dans la semaine et je lui parlais très régulièrement à Arsenal. Donc je pouvais me permettre cette liberté. Je termine, et là miracle, j'ai Robert au téléphone. Je lui lis quand même l'interview, cela me semble être la moindre des choses. Il me semble pas qu'il ait modifié quoi que ce soit », ajoute Pierre Ménès.