Euro 2024 : La France «va faire la misère» à l’Espagne, la folle annonce

Ce vendredi soir à Hambourg, l’équipe de France est parvenue à obtenir son ticket pour les demi-finales de l’Euro. Vainqueurs du Portugal, les Bleus seront opposés à l’Espagne, avec pour enjeu une place en finale. Si la Roja a de son côté réussi à faire tomber l’Allemagne, pays hôte, certains voient les joueurs de Didier Deschamps battre ceux de Luis de la Fuente. C’est notamment le cas Daniel Riolo, qui ne semble absolument pas inquiet.

Dans quatre jours, l’équipe de France va essayer de remettre ça. Après avoir fait trembler leurs supporters jusqu’au bout en s’imposant face au Portugal aux tirs au but, les Bleus voient désormais l’Espagne se dresser sur leur chemin. Étant l’un des favoris de la compétition, aux même titre que les tricolores, c’est une partie serrée qui s’annonce. Mais pour Daniel Riolo, ce sont bien les partenaires de Kylian Mbappé qui vont remporter ce match.

«Je vois la France faire la misère à l’Espagne»

Dans l’After , diffusé sur RMC , Daniel Riolo s’est exprimé sur le choc à venir entre la France et l’Espagne. Et le journaliste n’est pas inquiet et voir les Bleus s’imposer facilement : « C’est l’équipe type pour emmerder l’Espagne et les arrêter là, parce que les deux jeunes sur le côté, quand ils vont tomber sur Hernandez et Koundé, ne serait-ce qu’en terme athlétique, ça va être très compliqué. Je vois la France faire la misère à l’Espagne, les empêcher de jouer, et que ça se termine encore bien. Il sont tous les atouts pour les empêcher de jouer, les faire déjouer. »

