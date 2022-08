Foot - Equipe de France

Voici les potentiels candidats pour succéder à Deschamps

Publié le 13 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

En décembre prochain, compte tenu des résultats de l’Équipe de France au Mondial qui aura lieu au Qatar, Didier Deschamps serait susceptible de voir son contrat ne pas être reconduit par la Fédération français de football. De quoi spéculer dès maintenant sur l’identité du futur sélectionneur des Bleus. Zinedine Zidane n’a pas caché son attrait pour le poste pour L’Équipe en juin dernier, mais l’ex-coach du Real Madrid n’est pas l’unique candidat.

Zinedine Zidane

Il semble être le plus à même de gérer la sélection après Didier Deschamps. Après ses prouesses en tant que coach du Real Madrid dans un vestiaire où les égos sont gros et les stars toutes aussi brillantes, Zinedine Zidane a ouvertement postulé pour le poste de sélectionneur à l’avenir afin de pouvoir être à la tête de l’Équipe de France alors que le contrat de Didier Deschamps expirera à la fin du mois de juin. Invité à s’exprimer sur la possibilité que Zinedine Zidane lui succède en lieu et place après le Mondial au Qatar, Deschamps a tenu le discours suivant à L’Équipe . « Sincèrement, ça ne me gêne pas que l'on parle de Zidane. Dans ma manière de voir les choses, deux sont importantes: l'équipe de France est au dessus de tout, et je suis convaincu que ce n'est pas le moment de parler de tout ça, juste avant l'objectif de la Coupe du monde qui nous attend au Qatar au mois de novembre ».

Arsène Wenger

« L’équipe de France ? J'ai eu plusieurs opportunités, mais j’ai toujours pensé que c’est un travail à temps partiel ». Voici le bref message qu’Arsène Wenger faisait passer en octobre 2020 à l’occasion d’une entrevue accordée à RMC Sport . Néanmoins, occupant le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA, Wenger pourrait vouloir se lancer un nouveau challenge dans quelques mois. Et ce, quand bien même sa position initiale sur le poste de sélectionneur des Bleus, lui qui a révélé avoir été approché par la Fédération anglaise de football afin de prendre les rênes de Three Lions lorsqu’il était manager d’Arsenal. De par son aura et son palmarès, Arsène Wenger pourrait bien cocher tous les critères de sélection de Noël Le Graët pour cette position de sélectionneur. Encore faudrait-il que Wenger la convoite…

La solution de facilité et de la continuité avec Guy Stéphan ?

Adjoint de longue date de Didier Deschamps, que ce soit à l’OM et depuis le début de l’aventure du champion du monde en Équipe de France, Guy Stéphan a même pris les rênes du groupe le 3 juin contre le Danemark dernier en raison de l’absence de Deschamps qui avait perdu son père. Avec Stéphan, Noël Le Graët pourrait faire le choix de la stabilité.

Laurent Blanc

Pendant plus de quatre ans, Laurent Blanc était sans club après son départ du PSG en 2016. De 2020 à 2022, il a pris les rênes d’Al-Rayyan. À nouveau libre de tout contrat et en quête d’un nouveau challenge, Blanc pourrait-il reprendre la tête de l’effectif de l’Équipe de France comme ce fut le cas entre 2010 et 2012 ? Cette option semble peu probable, mais n’est pas totalement à exclure.

Le pari Thierry Henry

Meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France, Thierry Henry n’est clairement plus à présenter. Mais en tant que coach, la légende d’Arsenal n’a jamais pu atteindre les mêmes sphères. D’un rôle d’adjoint de Roberto Martinez avec la sélection belge, à un passage trop bref à l’AS Monaco et à un départ de l’Impact Montréal pour des raisons personnelles, Henry n’a pas vraiment connu la gloire, mais cherche toujours à faire son trou dans la profession. Reste à savoir si le poste de sélectionneur de l’Équipe de France lui sera offert, lui qui est sans club.